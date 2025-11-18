نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: إدارة ترامب لا تسعى لمعركة طويلة الأمد في فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، على توقعاته بشأن استمرار الحرب غير المباشرة بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى في مناطق وقارات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقال ثابت خلال استضافته مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التهديدات الأمريكية الحالية تشير إلى أن التحرك سيكون سريعًا وقصير المدى من جانب إدارة ترامب، سواء عبر الضغط أو توجيه ضربات محددة، مشيرًا إلى أن النموذج الإيراني مثال على هذا النوع من التحركات.

وأضاف أن إدارة ترامب لا تسعى إلى عمليات طويلة الأمد لأسباب تتعلق بالكلفة المادية والسياسية، موضحًا أن الهدف قد يكون الإطاحة بمادورو ودعم خليفة له، أو تأديب النظام المارق وفق تقدير واشنطن، على أن تنتهي العملية بعدها أو تهدأ إلى حد كبير، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تتحول المسألة إلى معركة طويلة الأمد أو حرب بالوكالة كما يعتقد البعض.