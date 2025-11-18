عاجل- السيسي: عدد السكان الكبير في مصر قوة تعزز إمكانات الدولة وفرص التنمية

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: عدد السكان الكبير في مصر قوة تعزز إمكانات الدولة وفرص التنمية

خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العدد الكبير لسكان مصر يمثل عنصر قوة يضاف إلى إمكانات الدولة، مشددًا على أهمية استثمار هذه القوة البشرية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

السيسي يبرز أهمية القوة السكانية

أوضح الرئيس أن العدد الكبير للسكان يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يشكل قاعدة قوية للقوى العاملة ويعزز من القدرة الاستهلاكية الداخلية، مؤكدًا أن استغلال هذه الميزة بشكل فعال يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

توظيف الموارد البشرية في التنمية

أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على تطوير الإمكانات البشرية من خلال التعليم والتدريب والتأهيل المهني، لضمان استثمار الكثافة السكانية في دعم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

التزام الدولة بخطط التنمية المستقبلية

شدد الرئيس على أن السياسات الوطنية تهدف إلى استثمار القوة البشرية في مشروعات البنية التحتية، والصناعات المختلفة، والتكنولوجيا، والخدمات العامة، لضمان تحقيق نمو متوازن وشامل يخدم جميع المواطنين ويقوي الدولة في جميع المجالات.