عاجل- السيسي: شباب مصر هم المستقبل وركيزة التنمية الوطنية خلال زيارته لأكاديمية الشرطة

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: شباب مصر هم المستقبل وركيزة التنمية الوطنية خلال زيارته لأكاديمية الشرطة

خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن شباب مصر يمثلون المستقبل الحقيقي للبلاد، مؤكدًا أن الاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم هو الطريق الأمثل لتعزيز التنمية المستدامة وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.

الشباب ركيزة أساسية لمستقبل مصر

أوضح الرئيس السيسي أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير والإبداع في جميع المجالات، منوّهًا بأهمية منحهم الفرص المناسبة للتعليم والتدريب والابتكار. وأكد أن تمكين الشباب يسهم في تحقيق نهضة شاملة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والسياسة، ويعزز من قدرة الدولة على استثمار إمكاناتها البشرية بشكل فعّال.

تطوير المهارات وبناء القدرات

أكد الرئيس على ضرورة إعداد الشباب وتأهيلهم مهنيًا وفكريًا ليصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، مشددًا على أن برامج التدريب والتعليم يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

دور الشباب في دعم الدولة والمجتمع

أشار الرئيس السيسي إلى أن الشباب المصري لديهم القدرة على الابتكار والمساهمة في مشروعات الدولة الكبرى، سواء في مجالات البنية التحتية أو التكنولوجيا أو الخدمات العامة، مؤكدًا أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير البيئة الملائمة لهم للتميز والعطاء.