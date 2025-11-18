عاجل- الرئيس السيسي: "ما حدث في السنوات العشر الماضية أقصى شيء بكرم الله"

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: "ما حدث في السنوات العشر الماضية أقصى شيء بكرم الله"

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أكاديمية الشرطة، حيث ألقى كلمة مهمة ركز فيها على دور الشباب في بناء المستقبل، مؤكدًا أن الأمل يكمن في قدرات الجيل الجديد.



قال الرئيس السيسي خلال الزيارة: "أنا جيت في وقت كل حاجة على الأرض، الفن على الأرض، والقيم على الأرض، والتعليم والصناعة والاقتصاد والوعي، وده كلام صعب جدا أقوله، بس إنتوا الشباب والأمل". وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يمثل أقصى ما يمكن أن تقدمه جهود الدولة بفضل كرم الله، معربًا عن تقديره للشباب ودورهم في دفع عجلة التنمية.

أهمية زيارة أكاديمية الشرطة

أوضح الرئيس أن زيارته تأتي في إطار التواصل المباشر مع الكوادر الشابة، والاطلاع على برامج التدريب الحديثة التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية في مختلف المجالات، سواء الأمنية أو المدنية.

رسائل الرئيس للشباب

وجه الرئيس رسالة للشباب مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز القيم الوطنية والمهنية، مع التركيز على الإبداع والابتكار في كل المجالات، مشددًا على أن المستقبل يبنى على أساس الشباب الواعي والمسؤول.