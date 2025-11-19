الحكومة: تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

أحمد جودة - القاهرة - تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، أن خطوة تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية، بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار، تعكس نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة.

تفاصيل الاجتماع

أوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يمثل ترجمة مباشرة لتكليفات الرئيس بالتصرف في المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تعزيز مواردها وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد.

تصريحات المسؤولين

أشار مدبولي إلى أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي ضمن جهود موسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن النيابة العامة أصبحت فاعلًا اقتصاديًا مهمًا داخل منظومة الدولة، وشريكًا رئيسيًا في تعزيز مواردها إلى جانب دورها في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.

توجيهات الرئيس

أكد رئيس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية واضحة بشأن التصرف في المضبوطات بالدولة وفق ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على مواجهة التحديات، مشيدًا بالدور المؤسسي المتكامل بين الحكومة والنيابة العامة.