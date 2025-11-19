نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القضاء الإداري يبدأ تلقي طعون نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الأربعاء استقبال الطعون المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني الرسمي المعتمد من الهيئة.

ويحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج الرسمية في دوائرهم الانتخابية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية.

الجهة المختصة بنظر الطعون

تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما يشمل سلامة إجراءات التصويت والفرز والتجميع وإعلان النتائج.

المستندات المطلوبة لتقديم الطعن

على مقدم الطعن إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية لضمان قبول الطعن شكلًا، وتشمل:

مذكرة تفصيلية توضح أسباب الطعن.

صورة رسمية من محاضر الفرز.

أي مستندات أو دلائل تثبت وقوع خطأ أو مخالفة (إن وُجدت).

إيصال سداد رسوم الطعن المقررة قانونًا.

مدة الفصل في الطعون

يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية واستكمال تشكيل مجلس النواب الجديد.

تنفيذ الأحكام فور صدورها

تُنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات أحكام القضاء فور صدورها، سواء كانت تتعلق بـ: