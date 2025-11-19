نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض " دبى الدولى للطيران 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض " دبى الدولى للطيران 2025" وذلك على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى تضمن قائد قوات الدفاع الجوى وقائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

حيث قام الفريق أحمد خليفة بتفقد المعرض الذى يتضمن أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء، مشيدًا بمستوى المعرض فى هذه النسخة وما يحظى به من ثقة مختلف المشاركين من كافة الدول.

وعلى هامش فعاليات المعرض إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمـد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية.

وأكد الفريق أحمد خليفة على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين، معربًا عن إعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك فى العديد من المجالات العسكرية بين الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن تقديره لتلبية الدعوة لحضور فعاليات المعرض وقوة العلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر مستقبلًا فى كافة المجالات.

تأتى تلك المشاركة فى إطار الحرص على متابعة التطور المتسارع فى قطاع الصناعات العسكرية خاصة فى مجال صناعة الطيران وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.