نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق ويؤكد: تحسين كفاءة المحاور المرورية أولوية لخدمة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة اليوم لتفقد عدد من المحاور الحيوية الجاري تطويرها بنطاق مركز كرداسة ومركز أوسيم وحي المنيرة الغربية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين جودة خدمات البنية التحتية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل – كومبرة الرابط بين طريق المريوطية ومحور أحمد عرابي، بمتوسط عرض 15 مترًا وهو أحد المحاور المهمة التي تخدم حركة المواطنين وتربط بين مناطق ذات كثافة مرورية عالية.

كما تابع المحافظ أعمال التوسعة والازدواج والتطوير بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم، بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 مترًا، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ويُعد الطريق محورًا مروريًا مهمًا لارتباطه بمحور كمال عامر ومروره أسفل الطريق الدائري، الأمر الذي يسهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم إلى الطريق الدائري ومحور كمال عامر، وتخفيف الضغط المروري عن منطقة البراجيل.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ برفع الإشغالات التي تعيق سير العمل والالتزام الكامل بخط التنظيم مع سرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع الأعمال لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وكلف المحافظ بإدراج طريق المائة ضمن خطة الرصف والتطوير لما يمثله من أهمية في خدمة الحركة المرورية للقادم من طريق البراجيل–كومبرة وحتى المحور العمودي بطول 600 متر ليضاف إلى شبكة الطرق المطورة بالقطاع بالكامل.

وكلف المحافظ خلال جولته مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال ومراعاة التزام الشركات بالمواصفات الفنية المحددة ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمة.

كما كلف المحافظ بدراسة موقف ترعة الحفرية وبحث إمكانية الاستغناء عنها بشكل جزئي أو كلي في حال عدم وجود استفادة منها، وذلك بالتنسيق مع مديريات الري والزراعة والجهات المعنية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المساحات المحيطة بالطريق.

وأكد المحافظ خلال جولته أن أعمال تطوير الطرق تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة المحاور المرورية، وتسهيل حركة المواطنين مشددًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية التحتية مؤكدًا أن رفع جودة الطرق يمثل أولوية قصوى ضمن خطة العمل الحالية.

كما حرص المحافظ خلال جولته على لقاء عدد من أهالي المناطق التي شملتها الجولة والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم مؤكدًا أن المحافظة تعمل على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم بما يحقق المصلحة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة ومحمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم واللواء أحمد ثابت رئيس مركز كرداسة.

