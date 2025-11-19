الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان، محذرًا من هجمات وشيكة تستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في قريتي دير كيفا وشحور. ودعا الجيش السكان إلى إخلاء المباني المحددة في الخرائط المرفقة والابتعاد عنها فورًا حفاظًا على سلامتهم.

إسرائيل تحذر سكان جنوب لبنان من هجمات وشيكة

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن هذه الهجمات تأتي "للتعامل مع محاولات حزب الله لإعادة بناء أنشطته العسكرية في المنطقة"، مشددًا على أن البقاء في محيط المباني المستهدفة يعرض المدنيين للخطر المباشر.



التحذير الإسرائيلي يعكس تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وسط استمرار المواجهات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.