إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر مع السيد تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–الأنجولية، مثمنًا حرص الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على الاهتمام بتعزيز التبادل التجاري مع أنجولا، وتشجيع الحكومة المصرية لرجال الأعمال والشركات المصرية للدخول بقوة إلى السوق الأنجولية، والبناء على الشراكات القائمة بين الجانبين. كما أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام ببحث فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، مستعرضًا خبرات الشركات المصرية الرائدة في تنفيذ مشروعات كبرى بعدد من الدول الأفريقية.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور الفاعل الذي تقوم به الرئاسة الأنجولي للاتحاد الأفريقي في قيادة العمل القاري المشترك خلال مرحلة دقيقة تتعاظم فيها تحديات السلم والأمن والتنمية، مؤكدًا التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع أنجولا في إطار الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقليمية والدولية للدفع بالأولويات الأفريقية وتحقيق المصلحة المشتركة ومواصلة تبادل الدعم للترشيحات المختلفة من الجانبين.

في سياق متصل، تناول الاتصال الترتيبات الجارية المتعلقة بالقمة الأفريقية – الأوروبية المقرر عقدها في لواندا يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان نجاح القمة والتوصل لمخرجات تخدم مصالح القارة الأفريقية ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة الراهنة، لا سيما ملفات السلم والأمن، ومواجهة الإرهاب، ودفع التنمية المستدامة والشاملة.