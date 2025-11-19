أخبار مصرية

أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة «دولة التلاوة» تعزيز للقوة الناعمة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ببرنامج (دولة التلاوة) الذي أنتجته الشركة المتحدة ، وبدأت بث حلقاته مؤخراً. 

 

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : لقد نجحت أسرة البرنامج في تقديم عمل أكثر من رائع .. إعداداً وتقديماً وتصويراً وإخراجاً . وتميز المتسابقون بالموهبة وطلاوة الصوت ، كما أجادت لجنة التحكيم في تعليقاتها وقراراتها .. الأمر الذي جعل من البرنامج عملاً فاخراً يمتلئ بالمتعة والفائدة ويتسم بالجمال والوقار . 

 

وأضاف المسلماني : إن من شأن برنامج (دولة التلاوة) الذي يسعي لتقديم مبدعين جدد أن يعزز من المدرسة المصرية للتلاوة ، ويمنح القوة الناعمة المصرية قدرة أكبر علي التجديد والعطاء.

