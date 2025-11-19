توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرة

توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرةيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية لليوم الثالث على التوالي من خلال اعتداءاته المستمرة والمتصاعدة على ريف القنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن الاحتلال توغّل اليوم في بلدة "بئر عجم" بريف القنيطرة بقوة مؤلّفة من أربع سيارات عسكرية، حيث أقام حاجزا وفتّش سوريين قبل الانسحاب من المنطقة.

ويعد هذا التوغل هو الثاني في البلدة خلال ساعات اليوم، إذ سبقه توغّل آخر في بلدة "بريقة" بعد أن توغّل أمس الثلاثاء في بلدة "رويحينة" بريف القنيطرة الأوسط، وفي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى جانب استهدافه بقذائف المدفعية حرش تلّ أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، في سلسلة اعتداءات متواصلة على الجنوب السوري ككل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدين سوريا هذه الاعتداءات داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.