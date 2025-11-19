توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية لليوم الثالث على التوالي من خلال اعتداءاته المستمرة والمتصاعدة على ريف القنيطرة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن الاحتلال توغّل اليوم في بلدة "بئر عجم" بريف القنيطرة بقوة مؤلّفة من أربع سيارات عسكرية، حيث أقام حاجزا وفتّش سوريين قبل الانسحاب من المنطقة.
ويعد هذا التوغل هو الثاني في البلدة خلال ساعات اليوم، إذ سبقه توغّل آخر في بلدة "بريقة" بعد أن توغّل أمس الثلاثاء في بلدة "رويحينة" بريف القنيطرة الأوسط، وفي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى جانب استهدافه بقذائف المدفعية حرش تلّ أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، في سلسلة اعتداءات متواصلة على الجنوب السوري ككل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدين سوريا هذه الاعتداءات داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توغل وقصف إسرائيلي على القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.