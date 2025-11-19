الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد القطاع السياحي في الأردن خلال شهر تشرين الأول سلسلة من الإنجازات والبرامج التطويرية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز تنافسية المملكة، وتنويع المنتج السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم مسارات النمو المستدام.

إنجازات سياحية أردنية تعزز رؤية التحديث الاقتصادي .. تفاصيل

وأكدت وزارة السياحة والآثار التزامها بتنفيذ برامج ومشاريع تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تطوير المنتج السياحي الأردني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة، وتوسيع الأثر الاقتصادي للسياحة في مختلف مناطق المملكة.



وفيما يخص الزوار الدوليين، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن المملكة استقبلت نحو 540 ألف زائر خلال الشهر، ما يعكس استمرار النمو في الطلب على الوجهة الأردنية وتحقيق المستهدف الخاص بمؤشر الأثر المتعلق بـ "إجمالي عدد الزوار (المبيت واليوم الواحد)" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



كما ارتفع الدخل السياحي في شهر تشرين الأول بنسبة 3.4% ليصل إلى 600.8 مليون دولار، وهو ما ينسجم مع المؤشر الوارد برؤية التحديث الاقتصادي المتعلق الأثر الخاص بـ "إجمالي حجم إنفاق الزوار الوافدين" وتعزيز نمو الإيرادات السياحية.



أما على صعيد السياحة الداخلية، فقد شهد برنامج "أردننا جنة" في شهر تشرين الأول مشاركة ما يقارب 25 ألف مواطن، الأمر الذي دعم قطاع الخدمات المحلية وساهم في توسيع نطاق الفائدة الاقتصادية في مختلف المحافظات.



وضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات بما يرفع مستوى التنافسية، جرى تنفيذ 185 جولة توعوية ورقابية على المنشآت السياحية، والتعامل مع 64 شكوى تمت معالجتها وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز معايير السلامة وجودة التجربة السياحية، وهي عناصر رئيسية في محاور تحسين بيئة الأعمال ضمن الرؤية.



وفي سياق المبادرات الداعمة للتنمية المحلية والسياحة المستدامة، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنظيم المهن والأنشطة السياحية، وأدرجت قلعة القطرانة على مسار "أردننا جنة"، وأطلقت الرحلات المدرسية إلى البترا، إلى جانب حملات التوعية والنظافة بالشراكة مع "نحنُ" ومبادرة "بصمات شبابية"، حيث تنسجم هذه الخطوات مع هدف الرؤية في تمكين المجتمعات وإشراك الشباب وتوسيع المشاركة الاقتصادية.



وسجل الأردن اعترافًا دوليًا مهمًا باختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025، ما يعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية ويدعم محور استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية في رؤية التحديث الاقتصادي.



كما أطلقت الوزارة دورات تدريبية لمزودي الخدمات على مسار درب الأردن في أم قيس، واختتمت دورة مماثلة في عجلون، ضمن مشروع "تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي" الوارد في الرؤية، في خطوة تدعم رفع مهارات الكوادر في القطاع السياحي.



وفي إطار حماية الإرث الوطني وضمن مبادرة حماية المواقع الاثرية والتراثية والسياحية وتطويرها في رؤية التحديث الاقتصادي وهو أحد روافد النمو في السياحة الثقافية، أعلنت دائرة الآثار العامة إدراج قصر الملك المؤسس عبد الله الأول على سجل الألكسو للتراث المعماري لعام 2025، وأطلقت مشاريع لحماية وتأهيل مواقع أثرية في أبيلا ومكاور وجرش، إضافة إلى استكمال سبعة مشاريع أثرية ميدانية مع بعثات دولية.



كما عملت دائرة الآثار على تضمين بعض هذه المشاريع في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، حيث تعزز هذه الجهود قيمة المنتج الثقافي الذي يعد عنصرًا محوريًا في تنويع السياحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



ومن جانب تعزيز الترويج الدولي وفتح أسواق جديدة وضمن مبادرة ترويج المنتجات والتجارب السياحية في الرؤية، واصلت هيئة تنشيط السياحة جهودها عبر إطلاق استراتيجية مشتركة مع قطر لتعزيز الأسواق الخليجية، واستضافة المؤتمر العالمي لحفلات الزفاف DWP، وانطلاق فعاليات مسير درب الأردن الوطني، كما فاز الأردن بجائزتين ذهبيتين في إكسبو 2025 أوساكا، مما يفتح آفاقًا أكبر للتواجد في الأسواق الآسيوية.



وشهد الربط الجوي توسعًا لافتًا بإعلان شركة رايان إير عن جدول رحلات شتوي موسّع إلى عمّان يتضمن 300 ألف مقعد إلى 18 وجهة، وبدء شركة يورو وينجز Eurowings بتسيير رحلتين أسبوعيًا من شتوتغارت إلى العاصمة، ما يدعم مبادرة "ربط الأردن بالدول والأسواق المستهدفة" الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي، كخطوة أساسية لزيادة أعداد الزوار.