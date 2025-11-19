نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل -إعلان استقالة أمين حزب الجبهة الوطنية في الجيزة واعتذاره عن استكمال السباق الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء محمد كمال الدالي، أحد مرشحي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، اعتذاره رسميًا عن استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025، بعد تقدمه أمس بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإنهاء مشاركته في المنافسة عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة.

استقالة من حزب الجبهة الوطنية

كما أعلن المرشح استقالته من منصبه داخل حزب الجبهة الوطنية، حيث كان يشغل منصب أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

ووجّه المرشح رسالة لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة، عبّر فيها عن تقديره وامتنانه للدعم والثقة التي تلقّاها خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن مساندتهم «وسام على صدره» وأن محبتهم ودعمهم يمثلان «دينًا في رقبته».

الاعتذار عن ساتكمال السباق الانتخابي

وأوضح أن قرار الاعتذار جاء بعد «وقفة مع النفس»، تساءل خلالها عمّا إذا كان الاستمرار هو الخيار الأنسب، مشيرًا إلى أن الحكمة اقتضت اتخاذ قرار التوقف، رغم توقعه أن يثير القرار دهشة لدى البعض.

وأكد أنه اتخذ قراره «مقدمًا العقل قبل الطموح، والقيم قبل المنافسة»، مشددًا على أنه التزم النزاهة طوال مسار العملية الانتخابية، ولم يرتكب أي خطأ، ولم يكن يومًا طالبًا لمنصب أو جاه، بل هدفه الدائم هو خدمة المواطنين.

وختم المرشح رسالته بالتأكيد على أن علاقته بأهالي الدائرة «لا ترتبط بمشهد انتخابي أو ظرف مؤقت»، بل هي علاقة ممتدة «تُبنى على الثقة والجذور».