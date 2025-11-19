نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - استقالة مستشار أمين حزب الجبهة الوطنية في أسوان معلنًا اعتذاره عن خوض الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد سليم اليوم اعتذاره رسميًا عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة كوم أمبو في محافظة أسوان، كما قدّم استقالته من منصبه كأمين لحزب الجبهة الوطنية في أسوان، وذلك في بيان رسمي وجهه إلى أهالي المحافظة.

المستشار محمد سليم يوضح أسباب الانسحاب من انتخابات مجلس النواب

وقال المستشار محمد سليم في بيانه إنّه يتقدم بخالص الشكر والامتنان لأهالي أسوان عامة، ولأهالي دائرة كوم أمبو خاصة، تقديرًا للثقة والدعم اللذين منحهما له المواطنون، مؤكدًا أن دعمهم «وسام على صدره» وأن محبتهم «مكسب لا يضاهيه أي منصب».

وأوضح أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي للاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي في كوم أمبو، بالتزامن مع استقالته من حزب الجبهة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ قراره جاء بعد «وقفة مع النفس» لتقييم ما إذا كان الاستمرار هو القرار الأنسب في هذه المرحلة.

قرار الانسحاب من الانتخابات… بين المفاجأة والحكمة

وأكد سليم أن قراره قد يثير دهشة البعض، إلا أنه واثق من أنه سيُفهم مع الوقت باعتباره قرارًا يغلب «العقل على الطموح» و«القيم على المنافسة»، مضيفًا أنه التزم النزاهة طوال فترة عمله السياسي ومسار العملية الانتخابية.

كما شدد على أنه لم يسع يومًا وراء منصب أو جاه، بل كان هدفه الدائم هو خدمة المواطنين، مؤكدًا أن علاقته بأهالي أسوان ليست علاقة انتخابية عابرة، بل «علاقة ممتدة بالجذور وتُبنى على الثقة».

رسالة المستشار محمد سليم لأهالي أسوان بعد الاستقالة

وفي ختام بيانه، أكد أنه سيظل بين أهله في أسوان، ومعهم، ولأجلهم، وأن الرجال «لا يُعرفون بالمناصب، بل بثباتهم في الأوقات الصعبة»، موجّهًا شكره واعتذاره وتقديره لكل من سانده ودعمه خلال الفترة الماضية.