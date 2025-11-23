نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي… صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مبادرة 'Protect' لدعم المبتكرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مبادرة "Protect" لدعم وتمكين المبتكرين، والباحثين، ورواد الأعمال في مصر، وذلك بالشراكة مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبنك المعرفة المصري، وشركة Clarivate العالمية؛ بهدف تعزيز منظومة حماية الابتكار، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأفكار الخلاقة والإبداعات الوطنية.

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المبادرة تستهدف دعم المخترعين والباحثين ورواد الأعمال ممن يمتلكون فكرة مبتكرة، أو اختراعًا جديدًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وإيمان الصندوق بأن الابتكار هو قاطرة التنمية، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح والإبداع، مشيرًا إلى أن مبادرة "Protect" تمثل درعًا واقيًا للأفكار والابتكارات الوطنية، وتسهم في تعزيز تقدم مصر في مؤشرات الابتكار العالمية، فضلا عن ضمان تعظيم الاستفادة من المجهودات الإبداعية، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

توفر مبادرة "Protect" حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى حماية الأفكار وتنمية الابتكارات،

تشمل:

• الدعم القانوني المتخصص: تقديم استشارات قانونية مجانية وشاملة، تشمل التوجيه الكامل حول آليات تسجيل براءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

• تغطية تكاليف الصياغة والتسجيل: توفير دعم كامل لتغطية مصاريف صياغة براءات الاختراع ورسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.

• تغطية تكاليف التسجيل الدولي: تقديم دعم كامل لتغطية رسوم التسجيل الدولي PCT؛ لضمان حماية الابتكارات والأفكار على المستوى العالمي.

• ورش عمل تدريبية مكثفة: تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وتوضيح أساليب حمايتها واستثمارها وتسويقها بفعالية.

• الربط بالخبراء والمستثمرين: إتاحة فرص للتواصل مع شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين والمستثمرين، لدعم الابتكارات الواعدة وتطويرها نحو مشروعات قابلة للتنفيذ.

لمعرفة كافة التفاصيل والانضمام إلى مبادرة "Protect"

يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://submission.isf.gov.eg