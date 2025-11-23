نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد عبدالحفيظ: الحفاظ على الصحف رسالة مقدسة.. واعتصام الزملاء بجريدة البوابة نيوز “مشروع” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، إن اعتصام صحفيي جريدة البوابة نيوز مشروع تمامًا، وإن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإعادة هيكلة رواتب الصحفيين الذين تجاوزت خبرتهم عشر سنوات هو "حق أصيل لا يملك أحد منازعتهم فيه".

وأكد أن النقابة متضامنة بالكامل مع الزملاء في مطالبهم، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على بقاء الجريدة واستمرارها.

وأوضح في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن النقابة حريصة على وجود المؤسسات الصحفية وقدرتها على أداء دورها في "إخبار الناس"، حتى وإن كان الهامش المتاح ضيقًا، مُعتبرًا أن وجود مؤسسة يعمل داخلها صحفيون يقدّمون واجبهم المهني "واجب مقدس".

وأضاف في تصريحاته، أن النقابة فتحت باب التفاوض مع مجلسي التحرير والإدارة، حفاظًا على المؤسسة وعلى حقوق العاملين فيها، مشيرًا إلى أن تدخّل وزارة القوى العاملة في الأزمة يعزز موقف الصحفيين الداعين لتطبيق القانون.

وقال وكيل النقابة للتدريب، إنه متفائل بأن مجلس النقابة سيتمكن خلال فترة قصيرة من التوصل إلى حل يُرضي الصحفيين ويضمن بقاء الجريدة، مؤكدًا أن ملف الأجور يشكل جزءًا أساسيًا من ملف تطوير الإعلام.

وأضاف: "دون أجور عادلة لا يمكن الحديث عن تطوير أو تدريب أو تحديث، الأجر هو ما يجعل الصحفي قادرًا على أداء عمله، حتى لو كان في حدود الحد الأدنى".

وأشار "عبدالحفيظ" إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطوير المنظومة الإعلامية تضمن شِقين؛ أحدهما يتعلّق بهامش الحرية المُتاح، والآخر يرتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، مؤكدًا أن كلا الأمرين لا يقل أهمية عن الآخر في بناء إعلام مهني، قادر على أداء دوره.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.