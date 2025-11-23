نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان عوف: لا يمكن تطوير الإعلام دون ضمان حياة آدمية للعاملين فيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إيمان عوف وكيل نقابة الصحفيين للحريات، إن النقابة تقف في حالة تضامن كامل مع الصحفيين المعتصمين بجريدة البوابة نيوز للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مُشيرةّ إلى أن هذا الدعم بدأ منذ اليوم الأول؛ حيث تحرّكت النقابة للتفاوض مع إدارة الجريدة حتى قبل إعلان الاعتصام، في محاولة لحل الأزمة بشكل سلس، لكنها فوجئت بعدم حضور أي ممثّل عن الإدارة، ما دفع الصحفيين إلى إعلان الاعتصام.

وأوضحت في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الأزمة لم تعد مقتصرة على جريدة “البوابة نيوز”، بل أصبحت تعبيرًا عن مشكلة أوسع تشمل عددًا كبيرًا من المؤسسات الصحفية، التي باتت مُلزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأشارت إلى أن القانون الجديد لا يمنح أي استثناءات للمؤسسات المُتعثّرة، خلافًا للقانون السابق الذي كان يسمح باستثناءات بهذا الشأن، وقالت إن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها الصحفيون تجعل من تطبيق الحد الأدنى ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وتابعت: "نتابع الاعتصام بشكل يومي، ويتواجد أعضاء من مجلس النقابة داخل مقر الاعتصام بصورة مستمرة، كما نتابع البيانات الصادرة. وبالأمس شاركنا في دعوة الجمعية العمومية للتضامن مع زملاء البوابة نيوز، للتأكيد على أن هذه ليست أزمتهم وحدهم، بل أزمة أغلب الصحف القومية والخاصة، التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور".

وشددت على أن معركة تحسين الأجور "طويلة النفس"، وأنه لا يمكن الحديث عن هيكلة أو تطوير للإعلام دون تحقيق الحد الأدنى من الحياة الآدمية للعاملين، مؤكدة أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين جاء كأولوية أولى في مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة.

ولفتت وكيل النقابة للحريات، إلى أن لجنة الحريات أصدرت بيانًا طالبت فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور في “البوابة نيوز” وفي جميع المؤسسات الصحفية، كما وجّهت النقابة عقب انتهاء أزمة جريدة “الوفد” خطابات إلى جميع المؤسسات تطالبها بالالتزام بالقانون.

وكشفت "عوف" عن وجود تواصل وتفاوض بين مجلس النقابة وإدارة الجريدة، مؤكدةً أن النقابة تحدثت مع عبدالرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أساس واضح وهو أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور شرطًا رئيسيًا وأعلى سقف لهذا الاتفاق، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على المؤسسة واستمراريتها.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.