نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية المصرية تحصد المركز الثاني عالميًا في أداء الحسابات الحكومية على فيسبوك بأكثر من 24 مليون تفاعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الداخلية المصرية تحصد المركز الثاني عالميًا في أداء الحسابات الحكومية على فيسبوك بأكثر من 24 مليون تفاعل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إنجاز جديد تحققه وزارة الداخلية المصرية على السوشيال ميديا، حيث احتلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك المركز الثاني عالميًا بين الحسابات الحكومية الأعلى أداءً خلال الربع الثالث من عام 2025، وفق تقرير منصة Emplifi العالمية.

مكانة عالمية لصفحة وزارة الداخلية

أوضح التقرير أن صفحة وزارة الداخلية المصرية جاءت في المركز الثاني عالميًا بعد صفحة البيت الأبيض التي تصدرت القائمة، محققة أكثر من 24 مليون تفاعل خلال 3 أشهر فقط، وهو ما يعكس قوة المحتوى، وارتفاع نسب التفاعل الجماهيري، وتنوع الرسائل الإعلامية الأمنية والخدمية التي تقدمها الصفحة يوميًا.

الداخلية المصرية تحصد المركز الثاني عالميًا في أداء الحسابات الحكومية على فيسبوك بأكثر من 24 مليون تفاعل

تفاصيل الأداء وفق تقرير Emplifi

أظهر الإنفوجرافيك الأرقام التالية للحسابات الحكومية الأعلى أداءً على مستوى العالم خلال الربع الثالث من عام 2025:

• المركز الأول – صفحة البيت الأبيض:

عدد المتابعين: 12،485،769

عدد المنشورات: 650

إجمالي التفاعلات: 26،243،488

• المركز الثاني – الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية:

عدد المتابعين: 12،083،986

عدد المنشورات: 1،780

إجمالي التفاعلات: 24،370،680

• المركز الثالث – صفحة رئيس وزراء كمبوديا:

عدد المتابعين: 4،961،090

عدد المنشورات: 666

إجمالي التفاعلات: 19،116،205

• المركز الرابع – المؤتمر الهندي – بيهار:

عدد المتابعين: 903،825

عدد المنشورات: 3،443

إجمالي التفاعلات: 17،573،904

• المركز الخامس – وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية:

عدد المتابعين: 970،054

عدد المنشورات: 1،084

إجمالي التفاعلات: 10،527،501

دلالات التقدم المصري على منصات التواصل

يؤكد هذا الإنجاز المكانة الرقمية المتنامية للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وقدرتها على تقديم محتوى تفاعلي يعكس مجهودات الوزارة في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات، والاستجابة السريعة للجمهور. كما يعزز من الحضور المصري على الساحة العالمية بين المؤسسات الحكومية المؤثرة عبر المنصات الرقمية.

أهمية تقرير Emplifi العالمي

تُعد منصة Emplifi واحدة من أهم المنصات الدولية المتخصصة في تحليل أداء المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعتمد على تقاريرها في تقييم التفاعل والتأثير الرقمي للمؤسسات الحكومية حول العالم، ما يمنح هذا التصنيف ثقلًا وموثوقية كبيرة.