نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: رسالة "الوفد" والبوابة نيوز" يجب أن تصل لكل المؤسسات الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اللائحة الجديدة للقيد التي يجري إعدادها داخل المجلس، ستتضمّن نصًا واضحًا يمنع لجنة القيد من قبول أي صحفيين من مؤسسات لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيعقد اليوم الأحد اجتماعًا مع إدارة تحرير الجريدة؛ لبحث مطالب الصحفيين المحتجين.

وأضاف خلال لقائه بالزملاء المُعتصمين في جريدة البوابة نيوز للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أن النقابة مُستعدة لإبرام اتفاقية عمل يكون جوهرها تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع السعي في الوقت ذاته إلى التخفيف عن الصحفيين وعن المؤسسات، عبر وضع قواعد عادلة تنطبق على الجميع، موضحًا أن الوضع الراهن هو انعكاس مباشر للأزمات التي يعيشها الصحفيون، نتيجة تدني الأجور مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة إعادة ترسيخ قاعدة عادلة للأجور داخل المؤسسات الصحفية، ومنح الصحفيين حقوقهم، بما يتيح لهم دعم مؤسساتهم والاستمرار داخلها، واعتبر أن قانون العمل الجديد يمثّل فرصة قوية لتطبيق الحد الأدنى دون إمكانية للالتفاف أو التراجع عنه.

وختم "البلشي" تصريحاته قائلًا: "أتمنّى أن تصل رسالة الوفد والبوابة نيوز لكل المؤسسات الصحفية في مصر"، في إشارة إلى أهمية ما شهدته المؤسستان من حِراك صحفي، للضغط نحو تحسين الأوضاع المادية والمهنية.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.