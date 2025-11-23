أحمد جودة - القاهرة - ارتقاء مصري لافت: صفحة «الداخلية» تحصد المركز الثاني عالميًا بأكثر من 24 مليون تفاعل على فيسبوك

حققّت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية إنجازًا رقميًا جديدًا على مستوى العالم، بعد أن احتلت المركز الثاني بين أفضل الحسابات الحكومية أداءً على موقع فيسبوك خلال الربع الثالث من عام 2025. وجاء ذلك وفق تقرير منصة Emplifi العالمية، التي ترصد أداء المؤسسات الحكومية حول العالم، حيث تخطى التفاعل على الصفحة المصرية حاجز 24 مليون تفاعل، لتنافس أكبر المؤسسات الدولية وعلى رأسها البيت الأبيض.

تفاصيل التصنيف العالمي لأعلى الحسابات الحكومية أداءً

أظهر التقرير أن المنافسة كانت قوية بين خمس جهات حكومية على مستوى العالم، لكن الأداء المصري جاء استثنائيًا مقارنة بعدد المنشورات وحجم التفاعل، ما وضع صفحة وزارة الداخلية في صدارة المشهد الرقمي عالميًا.

أعلى الحسابات الحكومية أداءً على فيسبوك – الربع الثالث 2025

الترتيب الجهة الحكومية عدد المتابعين عدد المنشورات إجمالي التفاعلات 1 صفحة البيت الأبيض 12،485،769 650 26،243،488 2 الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية 12،083،986 1،780 24،370،680 3 صفحة رئيس وزراء كمبوديا 4،961،090 666 19،116،205 4 المؤتمر الهندي – بيهار 903،825 3،443 17،573،904 5 وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية 970،054 1،084 10،527،501

دلالات الحضور الرقمي لوزارة الداخلية المصرية

يعكس هذا الأداء قدرة وزارة الداخلية على إدارة محتوى احترافي يعبر عن جهود الوزارة على مدار الساعة، سواء المرتبطة بالخدمات الجماهيرية أو البيانات الأمنية أو المبادرات المجتمعية. ويؤكد التقرير أن الصفحة المصرية تمتلك واحدة من أعلى نسب التفاعل مقارنة بعدد المنشورات، مما يشير إلى متابعة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها.

أهمية تقرير Emplifi في التقييم العالمي

تُعد منصة Emplifi واحدة من أشهر أدوات التحليل الرقمي المعتمدة عالميًا لدى المؤسسات الكبرى، ويستند إليها المتخصصون في تقييم جودة التأثير الرقمي، مما يمنح تقدم وزارة الداخلية المصرية أهمية مضاعفة في التصنيف العالمي للحسابات الحكومية.