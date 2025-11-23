نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد السيد الشاذلي: اعتصام “البوابة نيوز” فرصة لتفعيل مواد قانون الأجور والتفاوض مع المجلس الأعلى للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد السيد الشاذلي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة يدعم اعتصام الزملاء بجريدة البوابة نيوز، ومطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار أن ذلك جزء من في حقهم المشروع والقانوني، الذي أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن اعتصام صحفيي جريدة “البوابة نيوز” يُشكّل فرصة ذهبية لإعادة فتح النقاش حول تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإشراك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - باعتباره الجهة المختصة قانونًا - في هذا التفاوض مع المؤسسات الصحفية الخاصة.

وأوضح في تصريحاته لـ "دوت الخليج"، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 يتضمّن بندين أساسيين لم يتم تفعيلهما حتى الآن؛ الأول يتعلق بإعداد نموذج عقد عمل استرشادي موحّد للصحفيين، والثاني بوضع لائحة موحدة للأجور داخل المؤسسات الصحفية، مشددًا على ضرورة إعادة فتح هذا الملف وتحريك المياه الراكدة باتجاه تنفيذ هذين البندين.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن نقابة الصحفيين مُطالبة ببدء تفاوض حقيقي وجاد مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل تفعيل جميع المواد غير المطبقة في القانون، خاصة المتعلقة بمستقبل الأجور والضمانات المهنية للصحفيين.

وأضاف "الشاذلي" أن الاعتصام يتواكب مع أعمال لجنة تطوير الإعلام التي كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها، وتضم في عضويتها نقيب الصحفيين، موضحًا أن اللجنة ستضع على أجندتها مُخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، وعلى رأسها ملف تحسين وهيكلة الرواتب في المؤسسات الصحفية.

تضامن أعضاء مجلس النقابة

وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.

كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.