نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إجراءات موسّعة لضمان تصويت كبار السن وذوي الإعاقة بسهولة وأمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات مجلس النواب 2025..

تنطلق اليوم الإثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

وتشهد اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية تطبيق مجموعة واسعة من التسهيلات الميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف ضمان مشاركة آمنة وسهلة لجميع الفئات، وتعزيز مبدأ المساواة في التصويت.

تسهيلات تصويت كبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2025

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير عدة إجراءات تيسيرية داخل لجان المرحلة الثانية، لضمان تمكين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم دون مشقة. ومن أبرز هذه التسهيلات:

إتاحة المساعدة داخل اللجنة:

يحق للناخب من ذوي الإعاقة طلب المساعدة من القاضي المشرف على اللجنة إذا كانت إعاقته تمنعه من الكتابة أو الرؤية، وهو إجراء يضمن سرية وسهولة التصويت.

أولوية الدخول دون انتظار:

يحصل كبار السن وذوو الإعاقة على أولوية كاملة في التصويت دون الحاجة للانتظار في الصفوف، بالتنسيق بين أفراد الأمن ومندوبي الهيئة الوطنية.

تخصيص لجان بالدور الأرضي:

تعمل اللجان قدر الإمكان على تخصيص لجان في الدور الأرضي للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة لتجنب صعود السلالم، بما يعزز سهولة الوصول ومنع الازدحام.

أماكن انتظار مجهزة:

توفر المقار الانتخابية مقاعد مخصصة وأماكن انتظار مناسبة لراحة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة قبل الدخول إلى لجنة التصويت.

لافتات إرشادية وموظفون للمساعدة:

تنتشر لافتات مميزة داخل المقرات الانتخابية مع موظفين إرشاديين لتوجيه كبار السن وذوي الإعاقة إلى أماكن اللجان بسهولة ومن دون تعقيد.

هذه التسهيلات تأتي ضمن خطة الهيئة الوطنية لضمان وصول جميع الناخبين إلى حقهم الدستوري، خاصة مع ارتفاع نسبة كبار السن المشاركين في العملية الانتخابية.

محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 13 محافظة، موزعة على عدد كبير من الدوائر الانتخابية، وتشهد منافسة قوية بين المرشحين. وتشمل المحافظات:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القائمة والمنافسة البرلمانية

يتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي ضمن محافظات المرحلة الثانية، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا؛ وتُعد هذه المرحلة من أهم مراحل انتخاب مجلس النواب نظرًا لحجم الكتلة التصويتية وعدد الدوائر المشاركة.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين حتى مساء غدٍ الثلاثاء، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لتيسير عملية التصويت وتحقيق أعلى قدر من المشاركة.