نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية هذا الاستحقاق الدستوري وما يمثله من ترسيخ لمبدأ المشاركة الشعبية، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن.

كما أكد الوزير على أن المدارس المخصصة للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع ضمان جاهزيتها بالكامل لاستقبال الطلاب فور انتهاء عملية التصويت.