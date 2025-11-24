نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالتجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في لجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة الجديدة.

وتأتي مشاركة الوزير ضمن انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية.

ويتنافس على المقاعد بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و"شرق الدلتا".

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

مدة التصويت: يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرًا.

محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

نظام القوائم: مخصص له 142 مقعدًا، وتشمل القائمة الوطنية من أجل مصر دائرتين بقائمة واحدة (40 مرشحًا و102 مرشحًا).

الدعاية الانتخابية وصمت الانتخابات



بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 6 نوفمبر، وتوقفت الخميس الماضي مع بدء فترة الصمت الانتخابي، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاتخاذ قرارهم بحرية لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.