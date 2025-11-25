نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استمرار التصويت في ثانى أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل اليوم الثلاثاء أعمال ثانى أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجه المواطنون مرة أخرى إلى لجان الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

وتستمر عمليات التصويت حتى مساء اليوم وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية لتوفير الانضباط وإتاحة الفرصة لكل الناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

وقد شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا، حيث حرص المواطنون على المشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

13 محافظة ضمن المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة جاءت فيها الدوائر وأعداد المترشحين كالتالي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية تضم 205 مترشحين.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية تضم 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية تضم 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر انتخابية تضم 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية تضم 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية تضم 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية تضم 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتان انتخابيتان تضمّان 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان تضمّان 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية تضم 36 مترشحًا.

السويس: دائرة واحدة يتنافس بها 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان بهما 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتان بهما 12 مترشحًا.

1316 مترشحًا يتنافسون على النظام الفردي

يتنافس 1316 مترشحًا على مقاعد النظام الفردي بالمحافظات الـ13 في المرحلة الثانية، إضافة إلى التنافس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعي:

القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

شرق الدلتا

وتشهد العملية الانتخابية متابعة موسعة لضمان سيرها في أجواء شفافة ومنظمة، مع توفير كل التسهيلات اللازمة للناخبين.