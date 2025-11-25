نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي لفيلم "خريطة رأس السنة" لـ ريهام عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة" بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، البرومو التشويقي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ظهرت ريهام عبدالغفور فيه بملامح مختلفة كليًا، جعلت البعض يتساءل عن هوية الشخصية قبل أن يكتشفوا أنها هي بالفعل. الفيلم، الذي يُعرض في جميع دور العرض ابتداءً من 24 ديسمبر المقبل، يروي قصة سيدة مصابة بمتلازمة داون، وتشاركها البطولة مجموعة من النجوم البارزين مثل محمد ممدوح، هنادي مهنا، وأسماء أبو اليزيد.



أبطال فيلم "خريطة رأس السنة"



فيلم "خريطة رأس السنة" من بطولة ريهام عبد الغفور والنجوم محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وهنادي مهنا والفنان الصاعد آسر، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.