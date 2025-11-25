نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناخبون يصطحبون أبنائهم في عين شمس والمطرية خلال اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في منطقتي عين شمس والمطرية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حضورًا لافتًا من المواطنين الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز الوعي الانتخابي لدى الجيل الجديد، حيث حرص الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومساهمة فعلية في مستقبل البلاد.

إقبال المواطنين خلال اليوم الثاني من التصويت

انطلقت اللجان منذ صباح اليوم في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع ساعة راحة واحدة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

وشهدت لجان عين شمس والمطرية توافد المواطنين تدريجيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم كامل لضمان سير عملية التصويت بسلاسة، وتسهيل وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجان.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة وطنية تغطي قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المترشحين

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

ويخصص نظام القائمة لعدد 142 مقعدًا، حيث ترشحت قائمة وطنية واحدة تحت اسم "الوطنية من أجل مصر" (قائمة بها 40 مرشحًا، وأخرى بها 102 مرشحًا).

الدعاية الانتخابية وفترة الصمت

بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، واستمرت حتى الخميس الماضي، مع بداية فترة الصمت الانتخابي، لإتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ قرارهم بحيادية تامة واختيار من يمثلهم في البرلمان الجديد.

أهمية مشاركة الأبناء في التصويت

حرص العديد من المواطنين على اصطحاب أبنائهم خلال التصويت، لتكون تجربة عملية حية لهم حول العملية الانتخابية وواجب المشاركة المدنية، كما أظهرت الصور الميدانية تفاعل الأطفال مع جو الانتخابات، ما يعزز ثقافة الوعي الديمقراطي منذ الصغر.

وشهدت اللجان أيضًا تقديم تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تجهيز اللجان بالأدوار الأرضية والكراسي المتحركة لتسهيل وصولهم والتصويت بسهولة ويسر.

دعوة للمواطنين للمشاركة

تدعو اللجان الانتخابية والمجالس المحلية المواطنين لمواصلة التوجه إلى لجان التصويت، خاصة في المناطق الممطرة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والمساهمة في نجاح المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.