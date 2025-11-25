نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماضي والحاضر يصوّتان معًا.. أجيال تتكاتف أمام لجان انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل أن تدق الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، كانت المشاهد أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمنشأة ناصر والجمالية تعكس لوحة وطنية نابضة بالحياة، حيث اصطف كبار السن والشباب في مشهد واحد يجمع بين خبرة الماضي وحيوية الحاضر.

فقد تقدّم كبار السن بخطى ثابتة، بعضهم يعتمد على عكاز، وآخرون يستندون إلى أبنائهم، لكنهم جميعًا حضروا بإصرار واضح على الإدلاء بأصواتهم، رغم برودة الجو ومشقّة الحركة. كانت مشاركتهم المبكرة رسالة صريحة بأن الصوت الوطني لا تهزمه السنوات، وأن الواجب الوطني يظل حاضرًا مهما تقدّم العمر.

وفي الجهة الأخرى، وقف الشباب في صفوف منظمة، كثيرون منهم يخوضون التجربة لأول مرة، يحملون حماسًا لافتًا ورغبة صادقة في اتخاذ القرار. تبادلوا النقاش حول المرشحين وبرامجهم، وكأنهم يرسمون ملامح جيل جديد يرى أن دوره السياسي يبدأ من صندوق الاقتراع.