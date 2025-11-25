نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء سمير فرج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالتجمع الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وجاء تصويت اللواء سمير فرج ضمن اليوم الثاني للمرحلة الثانية من الانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي عوائق.

إقبال المواطنين وإجراءات تنظيمية مشددة

شهدت اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث حرص عدد كبير من الناخبين على التصويت مبكرًا.

وانتشرت عناصر الشرطة في محيط اللجان وعلى الشوارع الرئيسية لتسهيل وصول الناخبين إلى مقارهم الانتخابية، بالإضافة إلى تواجد قوات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

كما شهدت اللجان تقديم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص أماكن سهلة الوصول لهم في الطوابق الأرضية، وتوفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية، لضمان تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم دون عناء.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

يشارك المصريون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين.

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا.

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا.

نظام القوائم وعدد المقاعد

خصص نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب لهذه المرحلة 142 مقعدًا، وترشحت قائمة وطنية من أجل مصر في دائرتين، بإجمالي 40 مرشحًا في الأولى و102 مرشحًا في الثانية، وفق الأحكام الانتخابية الخاصة بالقوائم.