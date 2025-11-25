نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال شبابي مكثف أمام لجان حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان التصويت في حدائق القبة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، توافدًا مكثفًا من الشباب منذ الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء هذا الإقبال الشبابي وسط انتشار كثيف للخدمات الأمنية داخل اللجان وحولها لتنظيم عملية التصويت وضمان سيرها بسلاسة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن مشاركة جميع الفئات في اختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستمر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة، بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تعمل اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة مساءً.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم وعدد المقاعد

خصص نظام القائمة الانتخابية لهذه المرحلة 142 مقعدًا، حيث ترشحت القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين، بإجمالي 40 مرشحًا في الدائرة الأولى و102 مرشحًا في الدائرة الثانية، وفق أحكام قانون الانتخابات للمرحلة الثانية.

أهمية المشاركة الشبابية في الانتخابات

يبرز الإقبال الشبابي على لجان حدائق القبة أهمية دور الشباب في العملية الديمقراطية واختيار ممثليهم في مجلس النواب 2025. وتؤكد الجهات المعنية أن استمرار مشاركة الشباب وكافة الفئات العمرية يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات.

ويُتابع المسؤولون الإداريون والأمنيون عملية التصويت بشكل دقيق لضمان تيسير وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية دون معوقات، مع الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والصحية، بما يضمن إتمام العملية الانتخابية في أفضل صورة ممكنة.