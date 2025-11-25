رئيس جامعة المنصورة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - أدلى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في إطار حرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

رئيس جامعة المنصورة: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة مجتمعية تعكس وعي المواطن وحرصه على الإسهام الفعّال في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية التي تُرسّخ قيم الانتماء والمسؤولية.

ودعا الدكتور شريف خاطر جميعَ أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة، فضلًا عن المواطنين كافة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس صورة مشرفة لوعي أبناء الوطن ويؤكد إيمانهم بأهمية ممارسة الحقوق السياسية ودعم استقرار الدولة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنصورة ستظل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة المشاركة، انطلاقًا من دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال قادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.