رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - أدلى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمحافظة القاهرة مدرسة الشهيد البطل العميد احمد محمود مصطفى أبو العنين للتعليم الأساسي في التجمع الأول في ظل أجواء تنظيمية متميزة وإجراءات مُحكمة وفّرتها الجهات المعنية لضمان سير العملية الإنتخابية بكفاءة وانتظام.

وقال رئيس الهيئة، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على دعم مسيرة الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية، وأضاف أن انتخابات مجلس النواب تُعد محطة أساسية في تعزيز المشاركة الشعبية وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار من يمثلهم تحت مظلة من الشفافية والنزاهة.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تأمين العملية الإنتخابية وتوفير بيئة مناسبة تُسهِم في تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الإقبال على المشاركة يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية دوره في بناء المستقبل.