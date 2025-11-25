إقبال متزايد في لجان الشيخ زويد ورفح رغم تساقط الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - شهدت لجان الاقتراع في منطقتي الشيخ زويد ورفح اليوم إقبالاً متزايداً من الناخبين، برغم تساقط الأمطار التي لم تُثنِ المواطنين عن التوافد إلى المراكز والإصرار على ممارسة حقهم الانتخابي.

ورغم الظروف الجوية غير المستقرة، سجّلت عدة لجان طوابير امتدت منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدا الحضور لافتاً خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد عدد من رؤساء اللجان أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ضمن إجراءات تنظيمية محكمة، مشيرين إلى جاهزية الطواقم للتعامل مع الأعداد المتزايدة، إضافة إلى توفير مظلات وممرات آمنة للتخفيف من آثار الأمطار على الناخبين.

كما عبّر مواطنون عن تقديرهم للإجراءات التي اتُخذت لتسهيل عملية التصويت، مؤكدين أن سوء الأحوال الجوية لن يعيقهم عن أداء واجبهم الوطني.

ويتوقع أن يستمر الإقبال خلال الساعات المقبلة، في ظل دعوات الجهات الرسمية ومنظمات المتابعة لأهمية المشاركة في تعزيز المسار الديمقراطي.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).