القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن القاهرة تستضيف اجتماعا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك فيه رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركية.

ووفق "القاهرة الإخبارية"، فإن الاجتماع بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما شهد الاجتماع توافق الأطراف المشاركة على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري CMCC.

وقالت "القاهرة الإخبارية" إن الاجتماع بحث تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار.