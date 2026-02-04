أردوغان يشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:23 مساءً - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيداً بدور مصر في التغلب على التحديات خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

تكامل الخبرات التركية والمصرية في المشاريع الكبرى

أكد أردوغان على أهمية التعاون التركي المصري في مشاريع إعادة إعمار غزة، موضحاً أن تكامل التكنولوجيا والمعايير التركية مع الخبرات المصرية سيمكن من إنجاز مشاريع ضخمة في أفريقيا وآسيا، مشدداً على الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والتعدين، وتشغيل المطارات والنقل البحري، بما في ذلك إعادة تشغيل سفن نقل البضائع الرورو.

النجاحات التركية في القطاع الصحي وفرص التعاون

وأشار الرئيس التركي إلى النجاحات التركية في القطاع الصحي، حيث تم إنشاء 27 مجمعاً صحياً في المحافظات التركية وفق نموذج "أنشئ، شغّل، سلّم" BOT، مع إمكانية تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال.

زيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين

لفت أردوغان إلى أن تطبيق مصر لنظام التأشيرة عند الوصول ساهم في زيادة أعداد الوفود التجارية والسياح من تركيا، متوقعاً استمرار هذا النمو بشكل متسارع. كما أشاد بالاهتمام الكبير للسياح الأتراك بتاريخ مصر وثقافتها، ودعا مجتمع الأعمال في البلدين لاستغلال الفرص التجارية الجديدة ودعم هدف زيادة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار.