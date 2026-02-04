خضوع الفنانة سوسن بدر لجراحة تركيب مسمار في الفخذ طمأنت الإعلامية سهير جودة محبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر على حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة إثر سقوطها أثناء إقرأ المزيد

طمأنت الإعلامية سهير جودة محبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر على حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة إثر سقوطها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، ومن المقرر أن تحصل سوسن بدر على فترة راحة طويلة مما يضع علامات استفهام عن مصير مسلسلي "توابع" و"الست موناليزا" التي تشارك بهما.

قالت سهير جودة في حلقة برنامج "الستات" الذي تقدمه مع الإعلامية مفيدة شيحة: فور تعثر الفنانة سوسن بدر وسقوطها تم نقلها إلى المستشفى، وكشفت الإشاعات إصابتها بكسر في مفصل أحد قدميها.

وأكملت: قرر الأطباء إجراء جراحة فورا وتركيب مسمار في الفخذ، وتمت العملية بنجاح الحمد لله، وهي الآن تحت الملاحظة في مرحلة ما بعد الجراحة.

وأضافت: الأطباء قالوا إن موعد خروجها يتوقف على حالتها، فإذا استقرت الحالة اليوم ستغادر المستشفى وتكمل فترة الراحة في المنزل بدون حركة حتى تمام الشفاء.

يذكر أن الفنان سوسن بدر وكانت سوسن بدر انضمت مؤخرا لأبطال مسلسل "الفرنساوي" ويتكون من 10 حلقات وبطولة عمرو يوسف ومن تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

كما تشارك في موسم رمضان 2026 بمسلسلين: مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد وأنوشكا ومحمد علاء وسوسن بدر وهاني عادل وعبير منير، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

ومسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، وفاء عامر، أحمد مجدي، محمد محمود، وجوري بكر، حازم إيهاب، مصطفى عماد، مصطفى البنا، سلوى محمد علي، محمود عزب، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC ومنصة "شاهد".