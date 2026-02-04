النائب العام يستقبل نظيره القطري ويشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:23 مساءً - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، بمقر مكتبه، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي، وبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالكوادر القضائية.

وضم الوفد الزائر عددًا من كبار مسؤولي النيابة العامة القطرية، بحضور الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير قطر لدى مصر، في إطار زيارة رسمية تستهدف توطيد أواصر التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وخلال اللقاء، جرى استعراض إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، والدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي ومكتب التدريب والمرافعة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وبناء كوادر قضائية مؤهلة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما شهد اللقاء عرضًا حول دور النيابة العامة في إنشاء المحفظة الوطنية للعملات المشفرة المضبوطة، إلى جانب عرض آلية عمل إدارة المضبوطات، والدور الذي تقوم به في تعظيم الاستفادة منها.