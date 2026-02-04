إعلان رسمي الموسم.. ألفارو أربيلوا يجهز خطة قبل مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 مساءً - يستعد ريال مدريد إلى خوض مباراة ضد فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق صافرة بدء مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرض ملعب "ميستايا".

ألفارو أربيلوا يجهز راؤول أسينسيو لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

في هذا الصدد، يستعد ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد لتجهيز مدافع الفريق راؤول أسينسيو، لخوض المباراة أمام فالنسيا، رغم إصابته.

إصابة راؤول أسينسيو

يذكر أن راؤول أسينسيو يعاني من إصابة في كسر عظمة الساق ويخصع إلى فترة علاج تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 54 نقطة.