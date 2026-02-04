أخبار مصرية

ضبط القائمين على مصحة علاج إدمان غير مرخصة بالجيزة بعد صرف نزلائها قبل وصول الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن هروب عدد من نزلاء مصحة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى أثناء مرور قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة وبرفقتهم الجهات المعنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لفحص الشقق والفيلات التى يتم إستخدامهما كمصحات لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" ، قام المسئولين عن إحدى المصحات غير المرخصة بصرف النزلاء منها قبل وصول القوات.. وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "مالك الفيلا ، 3 مشرفين بالمصحة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

