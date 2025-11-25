عاجل- الهيئة القومية للأنفاق تنفي شائعات نزع الملكية وتوضح تفاصيل مشروع امتداد الخط الأول للمترو

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة القومية للأنفاق تنفي شائعات نزع الملكية وتوضح تفاصيل مشروع امتداد الخط الأول للمترو

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا رسميًا نفت خلاله ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أعمال نزع ملكيات لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة بين محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر. وأكدت الهيئة أن المشروع لا يتطلب أي إجراءات من هذا النوع، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص المشروعات القومية.

تفاصيل مشروع الامتداد الجديد

أوضحت الهيئة أن مشروع امتداد الخط الأول للمترو ما زال في مرحلة الدراسة، حيث يمتد بطول 19 كيلومتر ويشمل 14 محطة جديدة. ويهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، معتمدة على مسار معزول فوق خط السكة الحديد الحالي بما يضمن إلغاء المزلقانات وتجنب الحوادث. ويأتي المشروع استجابة لزيادة الطلب على وسائل النقل في هذه المناطق وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المتنوعة.

آلية التنفيذ دون نزع ملكيات

أكدت الهيئة أن تنفيذ المشروع سيكون بالكامل داخل حرم خط السكة الحديد القائم، وهو ما يلغي الحاجة إلى أي نزع ملكيات. كما أشارت إلى أن مشروعات الهيئة تُبنى وفق دراسات جدوى شاملة تقوم بها شركات استشارية كبرى لتحديد أنسب مسار يقلل التدخلات في الملكيات الخاصة إلى الحد الأدنى. وتم التخطيط لاستبدال خط السكك الحديدية الحالي (23 يوليو – شبين القناطر) بخط مترو للاستفادة من المسار القائم دون المساس بالممتلكات.

تحذير من الشائعات وتأكيد على التواصل الرسمي

دعت الهيئة القومية للأنفاق المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة حول المشروعات القومية تُنشر فقط عبر البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات الحكومية المعنية.