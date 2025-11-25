الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيس عون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكداً اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.

من جانبه، أعرب الرئيس عون عن شكره وتقديره الرئيس على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.

من جانبه، ثمن الرئيس عون الدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مؤكداً التزام لبنان بقرار حصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

كما أعرب عن تطلع لبنان إلى دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني على وجه الخصوص، في ضوء ما يتحمله من مسؤوليات وطنية كبيرة، مقدراً في هذا السياق الدعم المصري للجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.