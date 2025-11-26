نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥، السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى بيروت للتشاور مع كبار المسئولين اللبنانيين حول المستجدات الإقليمية وسبل دعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره لرئيس مجلس النواب اللبناني ولدوره في صون وحدة لبنان واستقراره وتماسك مؤسساته الوطنية، مهنئًا لبنان قيادةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال، ومؤكدًا ما تكنه مصر من اعتزاز خاص بعلاقاتها التاريخية مع لبنان، وما تمثله تلك العلاقات من ركيزة متينة في دعم التضامن العربي والعمل المشترك.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وأكد الوزير عبد العاطي استعداد القاهرة لتوسيع مجالات التعاون في القطاعات المختلفة، ومواصلة دعم الجهود اللبنانية في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، بما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا أهمية التطبيق الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسئولياته على كامل أراضي الدولة. كما أوضح أن مصر تتابع عن كثب التطورات في جنوب لبنان وتعمل من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية على دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني على خصوصية العلاقات بين مصر ولبنان، مثمنا الدور الذي تلعبه مصر وجهودها الصادقة اتصالا بخفض حدة التوتر في لبنان، ومعربا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان ولما تمثله من عمق عربي راسخ في دعم استقراره ووحدته، حيث أكد حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.