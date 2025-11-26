نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى الأشعة التداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور جعفر جولذا ريان أمريكى الجنسية خبير الأشعة التداخلية الأستاذ (بجامعة مينسوتا – الولايات المتحدة الأمريكية) فى الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر القادم.

ويقوم خلال تلك الفترة بعلاج حالات حقن وغلق الأورام الحميدة للبروستاتا، حقن وغلق الأورام الحميدة للرحم، حقن وغلق الشرايين للركبتين فى حالات الخشونة المسببة للآلام، حقن وغلق دوالى الخصية، حقن وغلق أورام الكبد، وحقن غلق الأورام الدموية الحميدة كبيرة الحجم فى الكبد.

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/12/2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/12/2025 من الساعة (11) صباحًا وحتى (1) ظهرًا الحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01000061923.