نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بجميع مدارس القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الخميس، اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل في مختلف مدارس محافظة القاهرة، وسط متابعة مكثفة من المديرية والإدارات التعليمية لضمان سير اليوم الدراسي بشكل منضبط، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للاختبارات.

وشهدت المدارس توافد الطلاب منذ الساعات الأولى، حيث جاءت الامتحانات وفق النماذج التي أعدتها كل مدرسة بما يتماشى مع التعليمات المعلنة، مع التزام كامل بضوابط الامتحانات الشهرية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن اختبارات شهر نوفمبر تُعقد داخل اليوم الدراسي دون تعطيل سير الحصص الأساسية، مع مراعاة توزيع الطلاب داخل الفصول وتحقيق الانضباط اللازم أثناء أداء الاختبارات.

وتتابع الإدارات التعليمية تنفيذ التكليفات الميدانية لضمان التزام المدارس بالجدول المقرر، وإتاحة الفرصة للطلاب لقياس مستوى تحصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المديرية أن امتحانات الشهر تُعد إحدى أدوات التقييم المستمر التي تعتمد عليها المدارس لمتابعة أداء الطلاب أولًا بأول، تمهيدًا لتحسين مستوى التحصيل ومعالجة أي جوانب قصور قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

كما أشارت إلى أن المدارس ملتزمة بإعلان نتائج الاختبارات الشهرية في مواعيد محددة بما يتيح لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم بشكل دوري.

وتستمر اختبارات شهر نوفمبر في مدارس القاهرة اليوم وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وسط حرص من المعلمين والإداريين على توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة لمسيرة الطلاب التعليمية خلال العام الدراسي الحالي.