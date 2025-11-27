نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 204 مدرسة بعد بروتوكولات التعاون الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشة التوسع الكبير الذي تشهده منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك في ضوء البروتوكولات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا لإنشاء مدارس جديدة بالشراكة مع مراكز الصناعة والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة ليصل إلى 204 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، في خطوة تعكس التوسع السريع في هذا النوع من التعليم الذي أصبح أحد أهم مسارات تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وفق احتياجات سوق العمل.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن هذا التوسع يتطلب إعادة تنظيم آليات العمل داخل هذه المدارس بما يتناسب مع المعدلات المتزايدة للإنشاء، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش مشروع القرار الوزاري الخاص بقواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف وضع إطار واضح يضمن جودة العملية التعليمية وفاعلية الشراكات الصناعية.

وأكد الوزير أن تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا يحتذى به، سواء في تطوير المناهج أو توفير التدريب العملي داخل بيئات صناعية حقيقية أو جذب الطلاب الموهوبين في المجالات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز هذه التجربة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا النوع من المدارس يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية تطوير التعليم الفني، وقد ساهم بشكل كبير في رفع جودة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل، ما يجعل مصر من الدول الرائدة إقليميًا في هذا النموذج المتقدم من التعليم.