نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا مع السيد حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إطلاق مسار سياسي قائم على المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وذلك تجسيدًا لكافة ركائز ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين تناولا اعتماد مجلس الأمن للقرار ٢٨٠٣ المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة إتصالًا بتدشين القوة الدولية للاستقرار، للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات علي النحو المأمول، مؤكدًا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تتسم بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقًا لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال علي أهمية مواصلة التنسيق بشأن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وسبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعمًا للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.