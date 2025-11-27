نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة تتفقد مشروعات رأس المال في مدارس روض الفرج: تطوير التعليم الفني أولوية عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمنظومة التعليم الفني وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، قامت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، بزيارة ميدانية لإدارة روض الفرج التعليمية.

ورافقها خلال الجولة الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، وكان في استقبالهم الأستاذة عبير عبد الحميد، وكيل الإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة، حيث بدأت الجولة بتفقد مدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية بنات لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الأقسام الفنية.

واطلعت مدير المديرية على مشروع رأس المال بقسم الملابس الجاهزة، وأشادت بجودة المنتجات وبجهود الطالبات في تنفيذ نماذج عملية تعكس مهارات قوية واستعدادًا حقيقيًا لسوق العمل. كما تابعت سيادتها عددًا من الأقسام داخل المدرسة، من بينها قسم الزخرفة، قسم المعادن الزخرفية، وقسم الإلكترونيات.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن تطوير التعليم الفني "أولوية لا تقبل التأجيل"، مشددة على ضرورة استمرار دعم المدارس الفنية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

واختتمت المدير العام زيارتها بالتوجيه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، وتعظيم الاستفادة من مشروعات رأس المال داخل المدارس الفنية، بهدف رفع جودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة.