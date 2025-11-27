نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: تحرك جاد لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الجزائر وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات العمل التنفيذي في مختلف القطاعات.

رسائل الرئيس خلال فعالياته الأخيرة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى النشاط المكثف الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات حملت رسائل مهمة تعكس رؤية الدولة تجاه عدد من القضايا الوطنية.

ومن بين أبرز هذه الفعاليات حضور الرئيس لاختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، حيث أجرى سيادته حوارًا مباشرًا مع الطلاب تناول الوضع الاقتصادي، والاحتياطي النقدي، والتعامل مع الدين العام، وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مؤسسات الدولة.

وأشار مدبولي إلى تأكيد الرئيس على أهمية دمج مفاهيم الرقمنة والتقنيات الحديثة داخل المناهج التعليمية، بما يساهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن توجيهاته بشأن تحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين.

تفعيل بروتوكولات التعاون مع الجزائر

وتناول رئيس الوزراء جانبًا من الفعاليات الرئاسية المتعلقة بالتعاون الخارجي، مشيرًا إلى استقبال الرئيس للوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي أكدت على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين القاهرة والجزائر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بجدية على تفعيل ما تم توقيعه من وثائق وبروتوكولات تعاون خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تم التأكيد عليها خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي ركّز على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

استثمارات جديدة لإيني الإيطالية

وفي سياق آخر، استعرض مدبولي اللقاء الذي جمع الرئيس بالرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، موضحًا حرص الدولة على متابعة تطورات أعمال الشركات الدولية العاملة في قطاع البترول.

وكشف أن الشركة أعلنت نيتها، بالتعاون مع شركائها، ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 مليارات دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

متابعة مشروع الدلتا الجديدة

كما أشار رئيس الوزراء إلى مناقشة الرئيس آخر مستجدات مشروع الدلتا الجديدة، أحد أهم المشروعات الزراعية القومية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير الإنتاج الزراعي، وفق توجيهات واضحة بمتابعة كافة تفاصيل العمل في المشروع.

تمكين الإدارة المحلية وتنمية الصعيد

وأوضح مدبولي أنه شهد صباح اليوم انطلاق أعمال المؤتمر الوطني لإصلاح وتمكين الإدارة المحلية، الذي يركز على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال إن البرنامج نجح في تحقيق طفرة حقيقية في عدد من المحافظات بعد سنوات من غياب الجهود التنموية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات جديدة لخدمة أهالي الصعيد.

التأمين الصحي الشامل.. الانتقال للمرحلة الثانية

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد رئيس الوزراء مشاركته في الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في إجراءات إدخال محافظات المرحلة الثانية ضمن المنظومة، بهدف تعميم الخدمة على جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

حضور مصري فاعل في القمم الدولية

واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى مشاركته نيابة عن الرئيس في فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بجنوب إفريقيا، والقمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أنجولا.

وأكد أن المشاركة المصرية الفاعلة تأتي في إطار نهج الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات.