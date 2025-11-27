نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز القرارات والملفات التي ناقشتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص الحكومة على توضيح مستجدات العمل التنفيذي، وشرح القرارات الجديدة، وعرض ما تم إنجازه في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن المنتظر أن يتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر أهم الملفات التي شملها الاجتماع، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية والبرامج الحكومية الجارية، إلى جانب الرد على تساؤلات وسائل الإعلام حول القضايا المطروحة.